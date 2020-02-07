Сборная Украины официально определилась еще с тремя спарринг-партнерами перед Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко перед Евро-2020 проведут 5 товарищеских матчей. Фото: УАФ

Национальная сборная Украины определилась еще с тремя соперниками в товарищеских матчах накануне Евро-2020.

Соперниками команды Андрея Шевченко станут сборные Кипра, Северной Ирландии и Израиля, сообщает "Футбол 24".

Матчи состоятся 26 мая, 2 и 7 июня. Против Кипра украинцы сыграют в Харькове 26 мая. Сборную Северной Ирландии примут в Киеве 2 июне, а с Израилем сыграют во Львове 7 июня.

Ранее стало известно, что сборная Украины сыграет товарищеские матчи против Франции 27 марта и Польши 31 марта.

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Сборная Украины выиграла отборочную группу в квалификации на Евро-2020. Соперниками команды Шевченко будут сборные Нидерландов и Автсрии. Третий соперник еще не определился.