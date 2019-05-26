Сборная Украины из-за травмы потеряла вратаря

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко получил травму плеча.

Голкипер "Динамо" Денис Бойко не сможет помочь сборной Украины в матчах против Сербии и Люксембурга.

Как сообщил на пресс-конференции главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, голкипер киевского клуба Денис Бойко получил травму плеча, из-за которой пропустит 3 недели. Наставник "бело-голубых" надеется, что вратарь обойдется без операции.



Бойко в числе 3 голкиперов был вызван в лагерь сборной Украины на июньские матчи квалификации на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Другими вратарями национальной команды является Андрей Пятов и Андрей Лунин.

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Скорее всего, Андрею Шевченко придется вызывать еще одного голкипера, так как Лунин участвует в чемпионате мира-2019 U-20 в Польше.