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суббота, 07 августа 2021 08:51

Сборная США выиграла баскетбольный турнир

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Сборная США выиграла баскетбольный турнир
Сборная США подтвердила статус фаворита. Фото: Reuters

В финале Олимпийских игр — 2020 в Токио сборная США по баскетболу обыграла команду Франции со счётом 87:82.

В составе чемпионов лучшими на площадке были Кевин Дюрант (29 очков), Джейсон Тейтум (19 очков), Джру Холидэй (11 очков) и Дэмьен Лиллард (11 очков). У Франции наиболее заметными в матче стали Руди Гобер (16 очков), Эван Фурнье (16 очков) и Гершон Ябуселе (13 очков).

США в 16-й раз в истории стали олимпийскими чемпионами. Победа в Токио стала для американцев четвертой подряд.

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Баскетбол официально включен в олимпийскую программу с 1936 года. С тех пор США взяли 16 из 20 возможных первых мест.

США завоевывали медали на всех Играх, кроме 1980 года (Москва), которые американская команда бойкотировала.

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