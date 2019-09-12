Сборная США установила исторический антирекорд на чемпионате мира по баскетболу

Сборная США проиграла два матча подряд в офицйиних матчах

Сборная США продолжила падение с вершины мирового баскетбола. В матче классификации за 5-8 места американцы уступили Сербии - 89:94.

Сборная США потерпела второе поражение подряд. В четвертьфинале чемпионата мира ее остановила Франция США сенсационно проиграли Франции в 1/4 финала Кубка мира по баскетболу, пропустив рывок в 15, которая прервала 58-матчевую победную серию американцев продолжительностью в 13 лет.

На чемпионате мира в Китае сборная США финиширует не выше седьмого места, что станет худшим результатом команды за 69-летнюю историю выступлений на турнире.

Также интересно, что в первой четверти сборная Сербии разгромила американцев со счетом 32: 7. Так мало очков в одной четверти в рамках чемпионатов мира США не набирали никогда. Это лишь второй случай в истории ЧМ, когда американцы не смогли добраться до отметки в 10 очков за четверть. На турнире в 2010 году они набрали 9 очков в четвертой четверти матча со сборной Бразилии.

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До 2019 года сборная США в течение 13 лет не знала поражений в официальных матчах. За этот период американцы выиграли три Олимпиады и два чемпионата мира.В матче за седьмое место американцы сыграют 14 сентября против неудачника поединка Польша - Чехия. А Сербия сыграет с победителем указанной пары в матче за пятое место.