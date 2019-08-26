Сборная США по баскетболу потерпела первое поражение за 13 лет

Защитник сборной Австралии Патрик Миллс набрал 30 очков в матче

В товарищеском поединке сборная США по баскетболу проиграла Австралии.

В Мельбурне состоялся товарищеский поединок между сборными Австралии и США — хозяева паркета отпраздновали победу со счетом 98:94. Саму же игру посетило 52 тысячи болельщиков.

Самым результативным на паркете был разыгрывающий защитник "Сан-Антонио" Патрик Миллс — на счету австралийца 30 набранных очков. В составе же сборной США наиболее результативным оказался защитник "Бостона" Кемба Уокер, в активе которого 22 пункта.

Для сборной США это поражение стало первым за последние 13 лет — в последний раз она проигрывала в 2006 году, когда в полуфинале чемпионата мира уступила Греции.

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Сборная США находится на финальной стадии подготовки к Чемпионата мира -2019, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. В одной группе США сыграет с Турцией, Чехией и Японией.