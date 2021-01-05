Сборная США обыграла Финляндию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Американцы смогли дожать финнов. Фото: twitter.com/HC_WJC

Сборная США победила Финляндию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею - 4:3.

Американцы по ходу встречи вели 2:1 и 3:1, однако в 3-м периоде финны вспомнили, как сделали камбэк в игре против Швеции в 1/4 турнира, и сравняли счет - 3: 3.

США закинули победную шайбу за 1 мин. и 16 с. до сирены. На ответ у финнов было чуть больше минуты. Они сразу сняли вратаря, но полноценного заключительного штурма организовать так и не смогли.

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6 января в финале молодежного чемпионата мира сыграют Канада и США. Начало в 4:30 по киевскому времени.