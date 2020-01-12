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воскресенье, 12 января 2020 17:43

Сборная Сербии благодаря Джоковичу выиграла ATP Cup

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Сборная Сербии благодаря Джоковичу выиграла ATP Cup
Новак Джокович сыграл ключевую роль в победе сборной Сербии над Испанией. Фото: рейтер

Сборная Сербии стала первым чемпионом дебютного розыгрыша ATP Cup. В финале сербские теннисисты обыграли команду Испании - 2: 1.

Испания повела в финальном противостоянии благодаря победе Роберто Баутиста-Агути над Душаном Лайовичем. Во втором одиночном поединке лидер сербской сборной Новак Джокович в двух сетах обыграл первую ракетку мира Рафаэля Надаля и сравнял счет в финале.

Первый чемпион ATP Cup определился в парном поединке. Новак Джокович и Виктор Троицки в двух сетах обыграли испанский дуэт Пабло Карреньо-Буста / Фелисиано Лопес, пишет "Спортарена"

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В плей-офф Сербия обыграла Канаду (3: 0) и Россию (3: 0). На групповом этапе сербы победили ЮАР (3: 0), Францию ​​(2: 1) и Чили (2: 1).

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