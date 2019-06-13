Сборная России Ю-20 пропустила гол от вратаря соперника

Вратарь "Урала" Андрей Чернов забил гол в ворота молодежной сборной России дальним ударом от своих ворот.

Весьма неожиданным в Саранске получился футбольный матч между сборными России (до 20 лет) и "Урал Поволжье" (до 21 года). Команды встречались в рамках турнира "Переправа", который был создан еще во времена СССР.

Голкипер сборной "Урал Поволжье" смог забить со своей половины поля. Во втором тайме вратарь Андрей Чернов мощно ударил по мячу. И вот тут голкипер сборной России допустил ошибку — он слишком далеко отошел от ворот. Спасти команду ему не удалось.

Итогом этой игры стал счет 3-2 в пользу сборной "Урал Поволжье". Два мяча футболисты сборной России забили уже после триумфа голкипера.







Невероятный гол в ворота сборной России U-20 на турнире "Переправа" забил голкипер ФК "Уфа-2" Алексей Чернов, выступающий за сборную "Урал-Приволжье"



Браво, Алексей!!! pic.twitter.com/DkdMgBxQEm — ФК УФА (@UfaFc) 11 июня 2019 г.

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Кубок "Переправа" проходит в Саранске с 11 по 15 июня 2019 года.