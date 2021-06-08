Сборная Нидерландов потеряла полузащитника перед матчем против Украины

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов 24-летний Донни ван де Бек пропустит Евро-2020/21.

Футболист покинул сборную из-за травмы, сообщает Twitter команды.

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Наставник команды Рональд де Бур заявил, что не будет вызывать нового футболиста вместо полузащитника "МЮ".

Прошлым летом ван де Бек перешел из "Аякса" в "МЮ" за €40 млн, но не смог стать основным игроком "красных дьяволов".

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. 13 июня сборная Украины в Амстердаме сыграет против Нидерландов. 17-го с Северной Македонией и 21 июня с Австрией. Донни ван де Бек провел за сборную Нидерландов 19 матчей, в которых забил три мяча.