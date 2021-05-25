Сборная Германии официально получила нового тренера

Бывший наставник мюнхенской "Баварии" 56-летний Ханс-Дитер Флик официально стал новым тренером сборной Германии.

Соглашение Флика с Немецким футбольным союзом рассчитано на три года, сообщает официальный сайт организации.

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Тренер приступит к исполнению своих обязанностей после Евро-2020/21. До этого с командой будет работать Йоахим Лёв. Зарплата нового руководителя "бундестим" составит €5 млн в год.

Новым наставником "Баварии" станет Юлиан Нагельсманн.

Ханс-Дитер Флик с осени 2019-го работал с "Баварией" и привел клуб к победе во всех турнирах в прошлом сезоне - Лига чемпионов, Бундеслига, Кубок Германии, Суперкубок Европы и титул обладателя клубного Кубка мира.

Флик имеет опыт работы в национальной команде. Долгое время был ассистентом Йоахима Лева.