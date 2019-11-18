Сборная Бразилии выиграла юношеский Кубок мира

Сборная Бразилии победила на домашнем юношеском мундиале. Фото: твиттер

Юношеская сборная Бразилии стала победителем чемпионата мира 2019 года. В финальном матче "желто-зеленые" в волевом стиле сумели вырвать победу у мексиканцев уже в добавленное арбитром время.

Первая половина встречи прошла в равной игры без забитых мячей, однако по ударам преобладали номинальные гости (хотя сам финальный матч проходил в Бразилии). В середине второго тайма полузащитник сборной Мексики Брайан Гонсалес открыл счет в матче. На 83-й минуте бразильцы получили право на одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Кайо Жорже и сравнял счет в матче. Все шло к дополнительному времени, однако на третьей компенсированной минуте Лазаро удалось забить победный гол за сборную Бразилии, информирует "Футбол 24"

Чемпионат мира Ю-17, финал

Мексика Ю-17 - Бразилия Ю-17 - 1: 2

Голы: Гонсалес, 66 - Жорже, 83, Лазаро, 90 + 3

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренер сборной Уругвая попал в Книгу рекордов Гиннеса

Для "селесао" эта победа на юношеском чемпионате мира стала четвертой в истории. Самой титулованной в этой возрастной группе Ю-17 является команда Нигерии, которая пять раз побеждала на первенствах планеты и трижды завоевала серебряные награды.