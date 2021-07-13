Саутгейт определился со своим будущим

Гарет Саутгейт тренирует Англию с 2016 года. Фото: Фото Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт хочет дальше остаться на своей должности.

Наставник англичан планирует повезти команду на Кубок мира в Катар в 2022 году.

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"Не уверен, что надо думать о продлении контракта. Нам нужно отдохнуть, а затем выйти на Кубок мира. Я хочу работать со сборной в Катаре.

Мне нужно немного времени, чтобы снова посмотреть финальную игру и обдумать наши выступления на турнире. Что касается Евро-2024, то мне бы не хотелось подписывать контракт на срок больше, чем нужно ", - цитирует Саутгейта ВВС.

Гарет Саутгейт работает с национальной командой с лета 2016 года. Перед этим возглавлял "Мидлсбро", с которым вылетел из АПЛ. На Евро-2020/21 сборная Англии дошла до финала, где проиграла в серии пенальти Италии.