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воскресенье, 25 августа 2019 13:12

Шапаренко может арендовать венгерский клуб

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Шапаренко может арендовать венгерский клуб
Шапаренко конфликтовал из Хацкевичем и потерял место в основе

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко попал в сферу интересов венгерского клуба МОЛ "Фехервар" и может сменить клубную прописку до конца нынешнего трансферного окна.

Сообщает "Террикон"

Напомним, что венгерский клуб минувшим летом уже подписал контракт с украинским футболистом Иваном Петряком. Один из лидеров венгерского чемпионата уже вступил в переговоры с руководством "Динамо" по поводу перехода Шапаренко в свои ряды. Речь идет об арендном соглашении. До окончания трансферного окна осталось всего 8 дней, и руководство МОЛ "Фехервар" хочет уже в ближайшие дни полностью закрыть вопрос о переходе в свой клуб Николая Шапаренко.

Накануне полузащитник "Динамо" вновь остался вне заявки своей команды на игру с "Олимпиком" (1:1). При этом, по словам наставника киевлян Алексея Михайличенко, вопрос лежит в плоскости конкурентоспособности. "Это жизнь, нужно быть лучшим не только в моментах игры, но и на тренировках. За свое место в основном составе нужно бороться. У меня был с Колей разговор, думаю, он составит конкуренцию. Когда он будет лучшим, тогда и будет играть", - заявил Алексей Михайличенко.

В текущем сезоне Шапаренко еще ни разу не попал в заявку команды на матч.

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За "Фехервар" выступает украинец Иван Петряк. Команда лидирует в чемпионате Венгрии.

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Дата
25
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