Сантьяго Солари после позорного поражения от "Аякса" не планирует покидать "Реал"

Сантьяго Солари возглавил "Реал" в конце осень прошлого года. Фото: Sportbox

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал поражение от "Аякса" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это очень болезненный неделю. Мы извиняемся перед болельщиками, которые нас поддерживали в трудные времена. Мы сделали все, что могли, не отворачивайтесь от нас.

Я дождался всех ребят до последнего. Они трехкратные победители Лиги чемпионов, и сегодня мы вылетели. Это печальный момент, только добавляет ценности том, что они сделали, и который показывает, как трудно выиграть Лигу чемпионов.

Конечно, нам не хватало Рамоса. Не хочу обвинять никого из игроков, но он наш капитан. Да, это тяжелый сезон, но мы здесь для того, чтобы демонстрировать характер и играть сердцем в трудные моменты.

Мог ли я принять другие решения по составу? Невозможно ответить на этот вопрос. Тренер принимает решения в игру. В общем, я понимаю, что этот год выдался тяжелым, много молодежи во взрослой команде. Они отличные игроки, мы знаем.

Что нам нужно сейчас - это успокоиться и противостоять обстоятельствам, показывая свой характер. Потому что "Реал" - большой клуб. Он всегда возвращается и возвращается только сильнее.

Отставка? Я пришел на пресс-конференцию не для того, чтобы показаться ", - цитирует Солари Marca.

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"Реал впервые в истории вылетел из Лиги чемпионов, выиграв первый матч на выезде.