Шанс в биатлоне на олимпиаде. Билосюк выздоровела от коронавируса

Елена Белосюк - одна из главных надежд сборной Украины на медали в Пекине. Фото: Вiathlon.com.ua

Лидер женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк сможет принять участие в соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Билосюк сдала два отрицательных ПЦР-теста подряд и готова присоединиться к команде, сообщает НОК Украины.

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Напомним, что спортсменка заболела коронавирусом перед открытием Олимпиады в Пекине. Украинка находилась на самоизоляции в отеле, потому пропустила первую часть соревнований.

11 февраля на Играх состоится женский спринт.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.