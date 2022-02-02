Шанс для Ломаченко. Абсолютный чемпион мира Камбосос назвал потенциальных соперников

Джордж Камсбосос стал абсолютным чемпионом мира в конце 2021 года. Фото: MatchroomBoxing

Абсолютный чемпион в легком дивизионе Джордж Камбосос не прочь провести бой против украинца Василия Ломаченко.

Австралийский боксер наметил круг потенциальных соперников, сообщает журналист Майкл Бенсон.

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"В следующем бою я подерусь либо с Дэвином Хейни, либо с Василием Ломаченко в Австралии. На этом точка. Это из первых уст", – написал Бенсон.

Ранее сообщалось, что переговоры по бою Хейни – Камбосос зашли в тупик и команда Джорджа обратилась к Ломаченко.

В ноябре 2021 года австралиец Джордж Камбосос сенсационно победил Лопеса и отобрал у него чемпионские титулы. В декабре того же года Ломаченко победил Ричарда Комми. На бой против Камбососа претендуют Ломаченко, Джервонта Дэвис и Хейни. Поединок должен состояться в Австралии в первой половине 2022 года.