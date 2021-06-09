Самый титулованный клуб НХЛ вышел в полуфинал Кубка Стэнли

"Монреаль" играет в форме, которая напоминает цвета Франции.Фото: Reuters

Самый титулованный клуб НХЛ "Монреаль Канадиенс" вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Клуб "всухую" выиграл финал Северного дивизиона в команды "Виннипег Джетс" со счетом 4:0.

В первом круге Кубка Стэнли "Монреаль" уступал "Торонто" - 1:3, но сумел выиграть серию - 4:3. Затем были четыре подряд победы над "Виннипегом". Всего серия победных матчей пока остановилась на отметке семи.

В полуфинале Кубка Стэнли "Монреаль" сыграет с победителем пары "Колорадо Эвеланш" - "Вегас Голден Найтс". Пока в противостоянии ведет "Вегас" - 3:2.

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Последний раз "Монреаль" выходил в полуфинал Кубка Стэнли в 2014 году. Кубок в последний раз гостил в Монреале в 1993-м. С тех пор ни один канадский клуб не может выиграть Кубок Стэнли. Всего "Монреаль" выигрывал приз 24 раза.