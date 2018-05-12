Самый титулованный игрок мира не поедет в Россию на КМ-2018

Дани Алвес не поедет на КС в Россию. Фото: Главком

Один из ведущих игроков сборной Бразилии пропустит Кубок Мира - 2018. Правый защитник "ПСЖ" Дани Алвес получил серьезную травму, из-за которой не сможет поехать в Россию.

"Травма, полученная в финальном матче Кубка Франции с" Ле Ербье ", стала роковой для Дани Алвеса. На 86-й минуте матча бразилец покинул поле из-за болей в колене.

Сначала 35-летнему игроку прогнозировали восстановление за три недели. Но, дополнительное обследование, которое было проведено накануне в присутствии врача сборной Бразилии Родриго Ласмара показало, что у защитника повреждена крестообразная связка колена. Таким образом, Дани Алвес пропустит как минимум шесть недель, и не сможет помочь своей сборной на чемпионате мира ", - сообщает footballua.tv.

За сборную Бразилии Дани Алвес провел 107 матчей и забил 7 мячей. Бразильцы на чемпионате мира сыграют в одной группе со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

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Дани Алвес является самым титулованным игроком в истории футбола. Кубок Франции стал для бразильца 37 трофеем в карьере.