Самый титулованный игрок мира нашел себе новый клуб

Дани Алвеш вернулся на родину в Бразилию

Дани Алвеш стал игроком бразильского "Сан - Паулу"

Экс- игрок "Барселоны" защитник Дани Алвес подписал контракт с новым клубом. 36-летний футболист после 16 лет выступлений в Европе вернулся на родину, став игроком "Сан-Паулу".

Как сообщает пресс служба "Сан-Паулу", срок действия соглашения с Дани Алвес - три с половиной года.

Последним клубом Алвеса был "ПСЖ", за который он играл с 2017-го по 2019 год. Ранее бразилец также защищал цвета "Ювентуса" и "Севильи", а мировую известность получил в "Барселоне

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Дани Алвес считается самым титулованным футболистом в мире. В его коллекции - 40 трофеев, которые он завоевал на клубном уровне и в сборной. Большего количества наград не было ни у одного игрока в истории футбола.