Самый известный футбольный финт Зидан оттачивал на улицах Марселя

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 1998 году награду выиграл француз Зинедин Зидан.

В 2018-м году авторитетное издание "L'Equipe" признало Зидана лучшим футболистом Франции всех времён. А на подсчёт общего количества его индивидуальных наград может понадобиться несколько часов. В 1998-м, после потрясающего выступления французов на домашнем чемпионате мира и очередной победы "Ювентуса" в Серии А Зинедин получил "Ballon d'Or". Конкурентов в голосовании у него практически не было: занявший второе место хорват Давор Шукер отстал на 176 (!) очков.

Зинедин Язид Зидан родился 23 июня 1972 года в Ла-Кастеллане – пригороде Марселя. В семье выходцев из Алжира он был пятым, самым младшим, ребёнком. В детстве Зинедин увлекался дзюдо и даже получил по этому виду восточных единоборств зелёный пояс, что на три ступени ниже чёрного. Но главной страстью мальчика стал футбол. Улицы Ла-Кастеллана, населённого преимущественно мигрантами из Алжира и Марокко, всегда было переполнены детьми, и футбол для них являлся главным развлечением. Язид уже в 10 лет попал в детскую команду местного клуба "Сен-Анри", а спустя полтора года перешёл в "Сетем-ле-Валлон".

Первый профессиональный контракт Зидан подписал в 14 лет. Во время посещения трёхдневного лагеря в Региональном центре спортивных состязаний и физической культуры в Экс-ан-Провансе талантливого мальчика заметил скаут "Канна" Жан Варро. Так состоялся переезд Зидана на Лазурный берег, где началась его блестящая футбольная карьера.

На Евро-1996. Фото Евроспорт

На поле он не привлекает к себе внимания. Вне поля он чрезмерно застенчив. Ведущий стажировки, проходившей в городе Вольксе в департаменте Альпы Верхнего Прованса, помнит эту личностную черту: ее символизировал образ порой экспансивного ребенка, съежившегося в своей толстовке с капюшоном. Однако в ребенке дремал исключительный мастер, обладающий неповторимой легкостью владения мячом и непринужденностью в игре; все эти качества пробудились почти три года спустя, после серии целенаправленных упражнений, и субъективно подтвердились наблюдениями за его игрой в матчах. Во время этой примечательной стажировки, носившей имя Анри Герена, бывшего тренера национальной сборной, и посвященной поиску молодых талантов, Зинедин, тогда воспитанник второго года, заработал лучшие оценки в технических упражнениях. Морис Рош, ответственный за это мероприятие, отмечает особое мастерство жонглировать мячом и его разумное поведение на разных стадиях игры.

Но в этом мальчике, блистательные результаты которого еще слишком прерывисты и непостоянны, нет ни капли алчности или зависти. Еще нет. Его родители, имеющие весьма скромный доход, жертвуют многим, чтобы он мог посещать платные сборы. В спортивной вселенной, все больше и больше превращающейся в бизнес, ее дельцы, скауты, в погоне за быстрой прибылью моментально хватаются даже за самую малую возможность, за малую надежду, если она кажется перспективной. Но этот случай они проглядели. Жан Варро поражен.

В чем можно упрекнуть этого мальчишку? В его физической слабости (обусловленной, кстати, генетическим заболеванием – талассемией, проявляющейся в частых приступах усталости), выявить причины которой удастся только пятнадцать лет спустя? У него будет время укрепить мускулатуру.

Самый популярный трюк, "марсельская рулетка", для Зинедина стал частью футбольного обихода – именно поэтому многие называют его "финтом Зидана

Тренеры "Канна" восхищались Зиданом. Зинедин выглядел старше своих лет, был развит физически и обладал прекрасной техникой. Как тут не вспомнить рассказы Зизу о детстве на улицах Ла-Кастеллана, где они со сверстниками оттачивали всевозможные финты? Многие из них, по словам легендарного игрока, было невозможно применить в реальном футболе. Однако самый популярный трюк, "марсельская рулетка", для Зинедина стал частью футбольного обихода – именно поэтому многие называют его "финтом Зидана". Тренеры высоко ценили талант Зизу и старались много работать с ним индивидуально. Не только в физике, но и в мастерстве, Зинедин опережал сверстников.

В мае 1989-го, в возрасте 16 лет, Зидан дебютировал в профессиональном футболе, выйдя на замену в матче против "Нанта". Это был второй сезон "Канна" в Лиге 1 после 20-летнего пребывания в низшем дивизионе. Зидан быстро стал основным игроком команды, которая спустя два года завоевала право участия в Кубке УЕФА. Однако головокружение "Канна" от успехов длилось недолго: уже в 1992-м клуб занял 19-е место в Лиге 1 и вылетел во второй дивизион. 19-летний Зидан уже тогда приковывал к себе внимание многих клубов, и следующий сезон Зинедин начал в составе "Бордо".

Зизу раздавал просто изумительные пасы, обостряя игру в таких ситуациях, в которых это казалось невозможным

"Жирондинцы" 1992-м возвращались в элиту французского футбола после изгнания в Лигу 2 из-за финансовых махинаций руководства. За команды выступали такие известные в будущем игроки, как Биксан Лизаразю и Кристоф Дюгарри. Молодой Зидан, пополнив ряды "Бордо", в первом же сезоне забил 10 мячей и стал лучшим бомбардиром команды. "Жирондинцы" же в чемпионате заняли четвёртое место и получили путёвку на Кубок УЕФА. Следующий сезон Зидан начал с победного гола со штрафного в ворота действующего чемпиона, "ПСЖ". Именно тогда стал проявляться талант Язида как великолепного исполнителя "стандартов". Для него не было проблемой отправить мяч в сетку с 25 метров. Кроме того, Зизу раздавал просто изумительные пасы, обостряя игру в таких ситуациях, в которых это казалось невозможным.

"Жирондинцы" дают Язиду участие в Кубке УЕФА и прозвище. Роллан Курбис, бывший защитник и тренер, хочет найти какой-то более короткий способ произносить имя молодого игрока. Три слога, Зи-не-дин, кажутся слишком длинными. Во время первых тренировок сезона он услышал, как Жан-Франсуа Дэниел крикнул своему партнеру "Зиз". Он быстро добавил к прозвищу окончание "у", как часто делал с фамилиями и именами игроков. Прозвище прижилось очень быстро. Родился Зизу. О нем говорят до сих пор далеко за пределами Бордо, Франции и Европы.

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Правда, порою проявлялся и непростой нрав Зидана. Будучи взбешённым, Зинедин нередко грубо фолил и даже бил соперников головой в грудь. Да, сделанное в финале ЧМ-2006 было уже не раз отработано Зиданом в более молодые годы. Тем не менее, Зизу был лидером "Бордо", с которым в 1995-м выиграл Кубок Интертото. А в 96-м француз перешёл в свой первый по-настоящему большой клуб – "Ювентус".

"Старая синьора" перед приходом Зидана выиграла Лигу чемпионов. А сам француз в составе национальной сборной летом стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Вместе с новым клубом Зизу тут же завоевал Суперкубок УЕФА, зимой выиграл Межконтинентальный Кубок, ну а весной взял "скудетто". Через год "Ювентус" повторил успех на национальной арене, а Зидан после второго кряду чемпионства в Италии летом отправился в расположение сборной Франции на домашний мундиаль-1998, который в итоге стал его звёздным часом.

С "Ювентусом" Зизу не выиграл только Лигу чемпионов. Фото Рейтер

"Трёхцветные", горячо поддерживаемые местной публикой, впервые в истории смогли выиграть чемпионат мира. В финале со счётом 3:0 были биты бразильцы, и два гола в решающем матче забил Зидан. Причём оба раза Зизу отправлял мяч в сетку ударом головой после подачи с углового. Великолепно проведённый сезон в "Ювентусе" и блестящее выступление на КМ принесли французу "Золотой мяч". Кроме того, он был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

Со "Старой синьорой" Зизу больше трофеев не завоевал, а вот со сборной спустя всего два года после триумфа на мундиале ему удалось блеснуть вновь. В 2000-м французы выиграли чемпионат Европы, проходивший в Бельгии и Нидерландах. В полуфинале турнира Зидан на 117-й минуте реализовал пенальти в ворота Португалии и вывел свою команду в решающий раунд соревнований. В финале французам также понадобилось дополнительное время, чтобы дожать соперника, которым была сборная Италии. На последних секундах основного времени Сильвен Вильтор спас "трёхцветных" от поражения, а на 103-й Давид Трезеге забил "золотой гол". Зидан, в полной мере проявивший свой талант плеймейкера на этом турнире, был признан его лучшим игроком. Однако в борьбе за "Золотой мяч" Зизу на сей раз стал вторым, уступив в голосовании будущему партнёру по "Реалу", португальцу Луишу Фигу.

В 2001-м году Зидан перешёл в мадридский "Реал", который заплатил "Ювентусу" рекордные для того времени 75 миллионов евро. Во время ужина, когда он спокойно с кем-то разговаривает, ему передают сложенную бумажную салфетку. Он думает, что кто-то просит автограф, и собирается подписать. Сюрприз: на самом деле это послание.

"Хочешь играть в мадридском "Реале"?" Тот, от кого исходит это сообщение, сидит совсем близко от него, их разделяют всего несколько гостей. Это Флорентино Перес, президент "Реала". Он знает, что его клуб, победитель Лиги чемпионов в 1998 и 2000 годах, может предложить Зидану пополнить недостающую строчку в его послужном списке.

Перес приветливо улыбается и кивает головой так, как будто приглашает игрока подписать контракт прямо сейчас. Зидан колеблется несколько секунд и затем отвечает.

Он пишет всего одно слово: "Да".

Для того, чтобы адаптироваться в новом чемпионате, Зизу понадобилось некоторое время. Однако с первых дней в "Реале" он был основным игроком и быстро стал одним из лидеров команды. "Сливочные" не очень здорово провели начало сезона, из-за чего в итоге завершили его лишь на третьем месте. Зато мадридцы блестяще выступили в Лиге чемпионов, в финале которой обыграли леверкузенский "Байер".

Решающий матч того розыгрыша ЛЧ по сей день считается одним из самых ярких в истории турнира. Соперники уже в первые 13 минут обменялись забитыми мячами: Рауль вывел испанцев вперёд, но Лусио быстро восстановил равновесие. А решающий гол зрители увидели перед самым перерывом. Роберто Карлос с левого фланга навесил к линии штрафной, и Зидан, подняв ногу выше головы, по невероятной траектории отправил мяч в сетку. Зизу был признан игроком этого матча и MVP всего турнира.

Смазал 2002-й год для Зидана только провал французов на чемпионате мира. "Трёцветные" заняли последнее место в своей группе, набрав в трёх матчах всего одно очко. Но вины Зизу в таком выступлении сборной точно не было: первые две игры лидер французов пропустил из-за травмы, а в третьей вышел на поле, превозмогая боль.

Возможно, именно неудача сборной помешала Зидану снова побороться за "Золотой мяч", который в том году достался бразильцу Роналдо – лучшему бомбардиру ЧМ. Через два года Франция снова осталась без медалей крупного турнира, вылетев с Евро-2004 на стадии четвертьфинала. Но Зидан шикарно отыграл на групповом этапе, забив три гола – два в ворота англичан и один – швейцарцам.

В "Реале" Зизу также продолжал играть великолепно, но, как ни парадоксально, собрав самый звёздный за все времена состав, "сливочные" не могли установить гегемонию в Испании. Только однажды, в сезоне 2002/03, мадридцы стали чемпионами. В том же году они завоевали Кубок Испании. А вот следующие три года выдались для команды бестрофейными. Зидан, как и другие звёзды "Реала" тех времён, уже был на четвёртом десятке, и единственным его шансом красиво завершить карьеру в итоге стал чемпионат мира-2006.

Хочешь играть в мадридском "Реале"?" Тот, от кого исходит это сообщение, сидит совсем близко от него, их разделяют всего несколько гостей

Перед КМ в Германии Зидан объявил, что по окончании турнира завершит карьеру. В дни мундиаля Зизу исполнилось 34. Он был в отличной форме, но, по всей видимости, хотел уйти до того, как наступит спад. Групповой этап капитан французов провёл невзрачно, получив в первых двух встречах по "горчичнику" и пропустив третью. В итоге "трёхцветные" с трудом выкарабкались в плей-офф, где Зизу заставил всех вспомнить, кто же он такой. В 1/8 финала он забил один из трёх мячей в ворота Испании и ассистировал Патрику Виейра. Французы победили 3:1. Четвертьфинальный матч против Бразилии и вовсе можно назвать игрой имени Зидана. 10-й номер "трёхцветных" на протяжении всей встречи накручивал пентакампеонов – порою складывалось ощущение, что Зизу издевается над ними. В итоге единственный гол в ворота латиноамериканцем был забит Тьерри Анри с подачи Зидана. В полуфинале Зизу реализовал пенальти в ворота сборной Португалии и во второй раз в карьере получил право сыграть в решающем матче КМ.

Знаменитое избиение Марко Матерацци. Фото Рейтер

Финал мундиаля-2006 – один из самых ярких и запоминающихся. Но сделали его таковым не голы и даже не серия пенальти, в которой победу праздновали итальянцы. А то, что случилось во втором овертайме недалеко от ворот Джанлуиджи Буффона. Между Зиданом и Марко Матерацци разгорелась словесная перепалка. Француз, направлявшийся в сторону своей половины поля, вдруг развернулся, подошёл к итальянцу и ударил его головой в грудь. Арбитр матча, аргентинец Орасио Элисондо, тут же показал капитану "трёхцветных" красную карточку. Позже Элисондо скажет следующее: "Я смотрел вслед Зидану и увидел, как он проходит мимо кубка мира. И тогда мне всё стало ясно".

Действительно, Зидан, который в том финале открыл счёт с пенальти на 7-й минуте (на 19-й Матерацци его сравнял), не поднял над головой главный трофей соревнований. В серии послематчевых пенальти все итальянцы были точны, а вот у французов Давид Трезеге допустил промах. "Скуадра Адзурра" стала чемпионом мира, "трёхцветные" – лишь вторыми. Так завершилась великолепная карьера Зинедина Зидана.