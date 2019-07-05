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суббота, 06 июля 2019 20:11

Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
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Франкоканадская теннисистка 23-летняя Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии на побережье океана.

Спортсменка, участница Уимблдонского турнира, который сейчас проходит в Лондоне, разделась для издания Sports Illustrated.

Эжени начала играть в теннис с 5 лет. Свою самую большую юниорскую победу она получила на Уимблдоне 2012, победив в финале Элину Свитолину с Украины.

Во взрослом теннисе первые успехи пришли к Бушар 2013 года. На Открытом чемпионате Австралии 2014 она добралась до полуфинала, а свою первую победу в турнирах WTA Эжени получила в мае 2014 на Nuremberg Cup, обыграв в финале Плишкову. В следующем турнире, Открытом чемпионате Франции, Эжени добралась до полуфинала, где уступила в трех сетах Марии Шараповой. На Уимблдоне 2014 Бушар сделала следующий шаг - добралась до финала, но там проиграла в двух сетах Петре Квитовой.

Кроме спортивного таланта, Эжени также обладает роскошным телом. Девушка не стесняется показывать свою красоту, и далеко не впервые снимается в обнаженной фотосессии.

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Эжени Бушар показала роскошное тело на побережье океана. Фото: Sports Illustrated
Эжени Бушар показала роскошное тело на побережье океана. Фото: Sports Illustrated
Эжени Бушар показала роскошное тело на побережье океана. Фото: Sports Illustrated
Эжени Бушар показала роскошное тело на побережье океана. Фото: Sports Illustrated
Эжени Бушар показала роскошное тело на побережье океана. Фото: Sports Illustrated

Американская plus-size модель Эшли Грэм поделилась откровенным снимком в купальнике. Модель позировала на фоне скал в воде в красном бикини.

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