"Сам закрой рот!" - тренер сборной Бразилии поставил на место Месси

Лионель Месси принес победу Аргентине над Бразилией. Фото: рейтер

Наставник сборной Бразилии Тите и лидер сборной Аргентины Лионель Месси устроили словесную перепалку во время товарищеского поединка

Конфликт случился под занавес спарринга, когда тренер потребовал у арбитра желтой карточки для 32-летнего аргентинца.

"Я пожаловался арбитру, поскольку Месси должен был получить карточку. Когда же он сказал мне закрыть рот, то я ему ответил тем же. На этом все. Продолжать это желание у меня нет. Эпизод тянул на желтую карточку, поэтому причины жаловаться у меня были ", - цитирует специалиста" Футбол 24 "ссылаясь" Metro ".

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Товарищеский матч между сборной Аргентины и Бразилии проходил в Саудовской Аравии. Победу одержала команда Месси 1: 0. Единственный гол в матче забил именно форвард "Барселоны".