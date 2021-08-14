Салфетку со слезами Месси продают с аукциона. назвали сумму

Месси расплакался на прощальной пресс-конференции. Фото: Reuters

На торговой платформе Mercado Libre на продажу выставлена салфетка, которой нападающий Лионель Месси вытирал слезы на прощальной пресс-конференции перед уходом из "Барселоны". Стоимость товара - $ 1 млн.

В начале пресс-конференции Месси хотел сказать вступительные слова, но не смог сдержать слез. Аргентинцу потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Супруга футболиста Антонелла Рокуццо протянула ему одноразовую салфетку, которой он вытер слезы.

Анонимный продавец опубликовал объявление, в котором рассказал, что на товаре, помимо слез, присутствует еще и носовая слизь футболиста.

Он также уточнил, что эти биоматериалы пригодны для возможного клонирования игрока в будущем.

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10 августа Месси заключил с "ПСЖ" контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого "Барселона" объявила, что не будет продлевать договор с 34-летним футболистом. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.