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понедельник, 14 декабря 2020 13:58

"Шахтеру" рано говорить о готовности выиграть Лигу Европы "- Вернидуб

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&quot;Шахтеру&quot; рано говорить о готовности выиграть Лигу Европы &quot;- Вернидуб
Юрий Вернидуб 9 лет возглавлял "Зарю". Фото "Шахтер" Солигорск

Бывший тренер "Зари"Юрий Вернидуб оценил перспективы "Шахтера" в Лиге Европы.

Наставник дончан Луиш Каштру и несколько игроков клуба заявили об амбициях выиграть Лигу Европы в текущем сезоне.

"Думаю, об этом рано говорить. Нужно сначала сделать. Я сторонник того, что не нужно преждевременно что-то утверждать", - сказал Вернидуб в комментарии "Трибуне".

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"Шахтер" смог занять 3-е место в своей группе Лиги чемпионов и получить путевку в Лигу Европы. В прошлом сезоне команда Луиша Каштру дошла до полуфинала этого турнира.

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