"Шахтеру" повезло" - тренер "Интера "

Команда Антонио Конте заняла последнее место в группе. Фото: Reuters

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал ничью в 6-м туре Лиги чемпионов против "Шахтера".

Итальянский наставник похвалил игру вратаря "горняков" 19-летнего Анатолия Трубина.

"Шахтер" провел матч в защите. Для меня странно, что мы не забили им в течение 180 минут. Сопернику повезло в этом плане. Я считаю, что их вратарь провел отличный поединок. "Шахтер" сыграл так же в Киеве. В прошлом году из "Аталанты" они были значительно увереннее в атаке, а сейчас закрылись, чтобы не пропустить. Неприятно, что мы не забили, имели возможности для этого, как и в Киеве. "Шахтеру" повезло, однако они действительно хорошо играли. Их вратарь сыграл отлично ", - цитирует Конте официальный сайт "горняков".

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"Интер" и "Шахтер" разошлись миром - 0:0. Ничья позволила команде Луиша Каштру занять 3-е место в группе.