"Шахтер" завершил первый сбор крупной победой

Виктор Корниенко проводит первый полноценный сезона в "Шахтере". Фото: ФК "Шахтер"

В своем заключительном матче на первом турецком сборе "Шахтер" разгромил представителя Северной Македонии "Силекс" - 4:1.

Наставник "горняков" Луиш Каштру использовал новый состав игроков в каждом из таймов.

Первый тайм завершился победой "Силекса". В конце тайма Даниэль Тантуровськи открыл счет.

Во второй половине игры "Шахтер" ответил 4-мя голами. Голы на свой счет записали - Алан Патрик, Виктор Корниенко, Додо и Тараса Степаненко.

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Следующий свой матч "Шахтер" проведет уже втором сборе, который тоже состоится в Турции. Соперником "горняков" будет сербская "Црвена Звезда".