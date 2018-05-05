"Шахтер" - "Заря" 2:1. "Горняки" стали ближе к чемпионству

В центральном матче 30-го тура чемпионата Украины "Шахтер" в Харькове принимает "Зарю".

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Смотрите стартовые составы:

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Романовым из Днепра. Ему помогают Олег Плужник и Игорь Алехин. Четвертый арбитр - Александр Дердо.

Матч начался

8' Первый опасный момент в матче создали подоечные Юрия Вернидуба: острый прострел Юри завершал Громов - Пятов спас свою команду.

15 Донетчане создали первый момент: Тайсон бросил в прорыв Исмаили, который отпасовал в центр на Фреда, который пробивал метров с 12-ти - выше перекладины.

19' 1:0 - Партнеры вывели Феррейру один на один с вратарем, и аргентинец без проблем поразил цель.

37' Соперники долго выжидали подходящий момент, в итоге отличный шанс не использовал Коваленко. Бутко сделал навес с правого фланга, а Виктор пробил прямо в руки голкиперу.

Перерыв

Второй тайм начался

47' Феноменальный момент у "Шахтера": Тайсон с убойственной позиции пробивал по воротам - Лунин нейтрализовал угрозу.

51' Петряк решил неожиданно пробить из-за пределов штрафной - Лунин контролировал ситуацию.

56' Коваленко великолепным пасом вывел Петряка на "свидание" с голкипером, однако Иван замешкался и его удар заблокировали защитники.

63' 1:1 - Лунев сделал замечательный проход по левому флангу, пробил и мяч от головы Юри, который отклонялся от мяча, попал в ворота.

73' Голкипер "Зари" дважды подряд сохранил ворота "сухими" после опасных ударов Фреда и Дентиньо, который вышел на замену.

84' Противоречивый момент у ворот "Зари": Бутко пробил п воротам из пределов штрафной, защитник заблокировал удар, но не было понятно, мяч попал в корпус или в руку. Арбитр указал на угловой.

87' Шикарный момент у "Шахтера": после навеса в штрафную Феррейра вместо удара с близкого расстояния решил дать пас - страж ворот разгадал замысел аргентинца.



89' 2:1 - Капитан Тайсон взял игру на себя и блестящим ударом увеличил шансы "горняков" на чемпионство.

Конец матча

В матче 30-го тура УПЛ с "Мариуполем" "Динамо" потеряло очки, сыграв вничью - 1:1.