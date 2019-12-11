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среда, 11 декабря 2019 20:11

"Шахтер" забил "Аталанте" на пятой добавленной минуте

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&quot;Шахтер&quot; забил &quot;Аталанте&quot; на пятой добавленной минуте
Дуван Сапата открывает счет в первом матче между "Аталантой" и "Шахтером"

Сегодня в Харькове в матче 6 тура Лиги чемпионов "Шахтер" принимает итальянскую "Аталанту". Вспоминаем перипетии первой игры этих команд.

1 октября в Милане в рамках второго тура Лиги чемпионов "Аталанта" принимала "Шахтер". Обе команды неудачно начали турнир: хозяева были разбиты на выезде загребским "Динамо" - 0:4, а "Шахтер" дома уступил "Манчестер Сити" - 0:3.

"Аталанта" лучше начала игру: Сапата потерял возможность открыть счет. А вскоре итальянцы получили паво на пенальти: Кривцов неудачно вставил ногу на пути форварда гостей и арбитр назначил пенальти.

Но это было еще не все - Пятов в блестящем прыжке потянул удар Иличича.

Пятов так и не пошел героем на перерыв

Однако Андрей так и не пошел героем на перерыв. Он ошибся на выходе, не попав по мячу и Сапата забивал уже в пустые ворота - 1:0.

Дончане успели отыграться еще до перерыва. Мораес получил блестящий пас на ход, обыграл голкипера и пробил. Отчаянный бросок защитника ситуацию не спас - 1:1.

Во втором тайме снова инициативой владели хозяева. Несколько тяжелых мячей парировал Пятов. Сапата не попал в ворота с 5 метров. Дальний выстрел Малиновского тоже оказался неточным.

А когда уже пошла 5 добавлена ​​арбитром минута правый защитник "Шахтера" Додо прошел по флангу и выдал идеальную передачу на Соломона. Манор едва не потерял мяч после прыжка защитника, но свое дело сделал - неотразимый удар с нескольких метров и "Шахтер" увез домой победу - 2:1.

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В сегодняшней игре "Аталанту" устроит только победа. В случае невыигрыша загребского "Динамо" в "Манчестер Сити" "Шахтер" может устроить и ничья.

Автор: Юрий СТРИГУН
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