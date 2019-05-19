"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

"Шахтер" получил 11 миллионов евро премии от УЕФА

20 мая в Стамбуле было сыграно финал Кубка УЕФА. "Шахтер" победил "Вердер" из Бремена - 2:1. Дончане стартовали в еврокубках из Лиги чемпионов. В группе с "Барселоной", "Спортингом" и "Базелем" "горняки" финишировали лишь третьими. Судьбу путевки решило противостояние с португальским клубом - "Шахтер" уступил дважды и потерял шансы на Лигу чемпионов.

Нелучше обстояли дела и во внутреннем чемпионате. С первых туров "Шахтер" забуксовал и намного отстал от киевского "Динамо", которое ушло в отрыв. Поэтому зимой и весной 2009-го подопечные Луческу сосредоточились на выступлениях в Кубке УЕФА.

В 1/16 "горняки" попали на "Тоттенхэм". Поскольку английская команда была сосредоточена на борьбе во внутреннем чемпионате и в ответном матче выставила дублеров, "Шахтер" победил - 2:0 и 1:1.

В 1/8 Донецк не без труда одолел российский ЦСКА. В Москве "горняки" проиграли - 0:1, а в Донецке победили - 2:0. Здесь тоже не обошлось без улыбки фортуны - решающую ошибку совершил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Также судьи не засчитали гол московского бразильца Вагнера Лава.

В четвертьфинале "Шахтер" без всякой посторонней помощи справился с "Марселем" - 2:0 и 2:1.

В решающем матче "Вердер" играл без дисквалифицированного лидера команды бразильца Диего

А потом был первый в истории украинский полуфинал. В Киеве "Динамо" имело преимущество, но не дожало гостей из Донецка - 1:1.

В ответном матче Жадсон быстро открыл счет, но в начале второй половины игры Бангура сравнял его. Киевляне могли выйти вперед, но Саблич после углового не попал по мячу. Зато Илсиньо на предпоследней минуте вывел "Шахтер" в финал – 2:1.

В решающем матче "Вердер" играл без дисквалифицированного лидера команды бразильца Диего. Луис Адриану открыл счет на 29 мин., а Налдо на 35-й сравнял его.

Решающий мяч забил Жадсон в дополнительное время. Правда, немцы снова сравняли счет, но судья решил, что это уже слишком и гол не засчитал - 2:1 в пользу "Шахтера".

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Эта победа стала первой для украинских команд в Кубке УЕФА.