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четверг, 20 мая 2021 11:19

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

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&quot;Шахтер&quot; выиграл Кубок УЕФА
Кубок УЕФА остается единственным еврокубком в истории "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

20 мая 2009 "Шахтер" стал обладателем Кубка УЕФА.

В финальном матче "горняки" победили немецкий "Вердер" - 2:1.

Это был последний финал Кубка УЕФА перед его реформированием в Лигу Европы.

Матч состоялся в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".

Дончане начали игру активнее. Луис Адриано имел возможность открыть счет, но не попал в угол. Со второй попытки бразильский нападающий смог реализовать шанс. Адриано воспользовался провалом центра защиты "Вердера" и перебросил вратаря соперников.

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Под конец первого тайма представители Германии отыгрался. Другой бразилец Налдо реализовал штрафной удар. Вратарь "горняков" Андрей Пятов не смог зафиксировать мяч в руках после мощного удара защитника "Вердера".

В первом тайме команды еще обменялись моментами. Пятов снова чуть не "привез", а дальний удар Мариуша Левандовски отразил вратарь немцев.

После перерыва вратарь "Шахтера" реабилитироваться и отразил сложный удар нападающего "Вердера". В общем вторая половина игры прошла не так остро. Команды лишний раз не рисковали.

Судьба поединка решилась в овертайме. Жадсон принес победу "Шахтеру". Вратарь немцев Тим Визе не справился с не самым сложным ударом. "Вердер" имел еще один шанс спастись, но не смог реализовать момент.

Выигранный трофей стал четвертым в истории украинского футбола. Ранее "Динамо" приобретало дважды Кубок Кубков и один раз Суперкубок Европы.

В Лиге Европы самым достижение для "Шахтера" были полуфиналы в сезонах 2015/16 и 2019/20.

В финале Лиги Европы сезона 2020/21 между собой сыграют "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед". Матч состояться в Польше 26 мая.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
20
мая

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

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