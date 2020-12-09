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среда, 09 декабря 2020 21:02

"Шахтер" выходит в Лигу Европы

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&quot;Шахтер&quot; выходит в Лигу Европы

Добрый вечер!

Сегодня донецкий "Шахтер" имеет шанс положительно решить свою судьбу в Лиге чемпионов в матче с одним из самых неприятных соперников - миланским "Интернационале".

В случае победы дончане однозначно будут играть в 1/8 Лиги чемпионов. Есть шансы в случае ничьи. И даже в случае поражения можно надеяться на Лигу Европы, но тогда надо молиться на "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Вариантов много, но все зависит именно от горняков. Сумеют ли они переломить свою судьбу и не проиграть миланскому гранду - заслужат свой успех. Если же снова безвольно поплывут, зажатые тисками прессинга Антонио Конте - тогда шансов нет. Классическая ситуация, когда спасение утопающих - дело самих утопающих.

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Стали известны стартовые составы команд:

Интер: Ханданович, Шкриняр, Де Врэй, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Лаутаро, Лукаку.

Запасные: Станкович, Раду, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккия, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан.

Шахтер: Трубин,Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Тете, Коваленко, Марлос, Тайсон.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Сиприано, Болбат, Антонио, Соломон, Патрик, Судаков, Дентиньо, Вьюнник.

Игра началась!

2 мин. Гальярдини грубо сбивает Марлоса, но Арбитр не спешит давать желтую так рано.

5 мин. Хозяева не спешат включать свой знаменитый прессинг, и "Шахтер" активно работает против мяча.

7 мин. Мартинес после прострела с правого фланга со всех сил бьет в перекладину! Прозевали момент горняки.

10 мин. Очень робко идут вперед горняки.

Бензема забивает в ворота "Боруссии". Кто бы сомневался, что "Реал" пойдет вперед сразу.

14 мин. Гости пошли в массированную атаку, но все закончилось неточным пасом от Марлоса.

17 мин. Мартинес хорошо бил с разворота, но очень далеко от ворот. У "Шахтера" даже такого нет.

"Шахтер" играет по схеме - 1-3-5-2, где Степаненко - центральный защитник, Додо и Матвиенко - латерали, а Тете и Тайсон - форварды.

23 мин. Витао в падении выносит мяч на угловой.

26 мин. Полное преимущество "Интера", но гола пока нет.

29 мин. Витао получает желтую. Зацепил Лукаку в середине поля.

35 мин. Продолжается позиционная борьба в центре поля. И это плюс в нынешней ситуации.

37 мин. Витао получает травму. Хочолава вместо него. Не могут без приключений горняки.

Бензема делает дубль в параллельном матче. Похоже, там все ясно - 2:0.

40 мин. Хакими отриммуе желтую, потому сбивает Тайсона. Розыгрыш штрафного заканчивается выстрелом Тете. Есть первый удар в створ.

44 мин. Бондарь неудачно выносил и отдал под удар сопернику. Хорошо, что тот пробил неточно.

Перерыв.

Второй тайм начался.

48 мин. Бондарь затоптал Мартинеса и заработал штрафной.

51 мин. Лукаку бьет головой после навеса с левого фланга, но, к счастью, точно в руки Трубину.

53 мин. Лукаку перепрыгивает Степаненко и бьет затылком под перекладину. Трубин тянет.

Однообразные новости пошли.

56 мин. А теперь Мартинес опережает защитников, но бьет мимо ворот.

59 мин. А что там в Мадриде? В Мадриде без изменений - 2:0. Немцы сегодня не помощники "Шахтеру".

61 мин. Брозович сбивает Тайсона и получает желтую карточку.

63 мин. Два подряд удара от Тете и Тайсона, но Ханданович спасает.

64 мин. Соломон и Патрик выходят вместо Тете и Марлоса.

67 мин. Додо и Тайсон пробрались правым флангом, но правый защитник не смог отдать точно в центр.

71 мин. Лукаку пробовал пострелить с правого фланга и зарабатывает угловой. Мартинес бьет после корнера, но не попадает.

74 мин. Додо прорвался по правому флангу и успел немного потоптаться по Шкриньяру.

76 мин. Санчес выходит вместо Гальярдини. Рискует Конте.

79 мин. Что ни говорите, а "Интер" уже не тот монстр, который был летом.

81 мин. Мадрид потихоньку доводит дело до выхода в плей-офф. 2:0 там до сих пор.

83 мин. "Интер" потихоньку переходит к финальному штурму.

85 мин. Эриксен меняет Мартинеса, а Д'Амброзио вместо Бастони. У нас Дентиньо меняет Тайсона, что устал.

88 мин. Санчес бил головой, но выше ворот.

89 мин. Ох! Санчес бил в упор и попал в Лукаку, что удачно подлез. Почти так, как в финале Лиги Европы.

90 + 2 Конте получает желтую карточку. И сразу же едва не забили хозяева. Трубин отбил.

Все. Лига Европы ждет "Шахтер"! "Реал" и "Боруссия". "Интер" вылетает.

Жеребьевка Лиги Европы для "Динамо" и "Шахтера" состоится 14 декабря, понедельник.

Автор: Юрий Стригун
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