"Шахтер" вторым составом победил "Карпаты"

Andriy Boryachuk zabyv za "hirnykiv" vpershe za dva z polovynoyu roky. Foto FK "Shakhtar" 83/5000 Андрей Борячук забил за "горняков" впервые за два с половиной года. Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" в матче 13-го тура чемпионата Украины обыграл на выезде "Карпаты" 3: 0, сообщает "Спортарена".

Луиш Каштру виставал резервных футболистов. Из игроков основы на поле вышел только Степаненко. Тайсон и Мораес остается на скамейке запасных.

"Горняки" открыли счет на 10-й минута: после неудачного выноса мяча вратарем львовян Романом Пидкивка круглый попал к Андрею Борячуку, который реализовал выход ворота соперника.

Во втором тайме подопечные Луиша Каштру забили еще дважды: на 58-й минута Тете асистувал Виктору Коваленко, а через семь минут бразилец забил свой гол сам.

Омрачила победу для "Шахтера" травма Манора Соломона, которого замениили на Сергея Болбата во втором тайме.

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"Шахтер" остается единоличным лидером Премьер-лиги и увеличит отрыв от "Динамо" до 13 очков. Киевляне проведут свой матче против ПФК "Львов" 3 октября.