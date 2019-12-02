"Шахтер" все ближе к возвращению в родной Донецк "- Срна

Легенда "Шахтера" Дарио Срна обратился к болельщикам "горняков".

"Мы сильные вместе, мы живем одной большой мечтой вернуться домой! Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю мы скоро будем дома, будем играть на" Донбасс Арене "! Вместе до конца! Донецк, 91 км. Так близко и так далеко ", - цитирует Срну" Футбол 24 "

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"Шахтер" покинул Донецк в 2014-м году после захвата города представителями так называемой "ДНР" С тех пор свои домашние матчи команда проводила в Львове, Харькове и Киеве.