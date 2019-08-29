"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Донецкий "Шахтер" сыграет с "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и "Аталантой". В гости к горнякам приедут Александр Зинченко и Руслан Малиновский.
Группа A: "ПСЖ" (Франция), "Реал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция).
Группа B: "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия).
Группа C: "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Аталанта" (Италия).
Группа D: "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Локомотив" (Россия).
Группа E: "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Генк" (Бельгия).
Группа F: "Барселона" (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия).
Группа G: "Зенит" (Россия), "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия).
Группа H: "Челси" (Англия), "Аякс" (Голландия), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция).
С "Зенитом" и "Локомотивом" горняки не могли сыграть, так как клубы из Украины и России разводили по разным группам.
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Матчи первого тура группового этапа пройдут 17-18 сентября.
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