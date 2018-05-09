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среда, 09 мая 2018 21:38

"Шахтер" уверенно победил "Динамо" и выиграл Кубок Украины

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&quot;Шахтер&quot; уверенно победил &quot;Динамо&quot; и выиграл Кубок Украины
Финал Кубка Украины по футболу, Динамо - Шахтер, онлайн. Фото: Цензор

В финальном матче Кубка Украины по футболу встречаются "Динамо" Киев и "Шахтер" Донецк. Извечные соперники, то враги, в очередной раз встретятся в битве за трофей. Кто-то скажет, что Кубок Украины не такой уж и важный трофей. Что чемпионат выиграть гораздо труднее. Однако на кону прежде с все престиж команд.

Для Хацкевича это шанс хоть как-то спасти, провален сезон. Если "Динамо" проигрывает, то впервые за последние 5 лет завершит сезон без трофеев. Такое развитие событий может иметь значительное влияние на дальнейшую карьеру Хацкевича в "Динамо". Для "киевлян" это матч престижа и шанс доказать, что они в этом сезоне действительно сильнее "горняков". А проигранный чемпионат лишь признак нестабильности состава, а не слабости столичной команды.

Для Фонсеки этот матч, возможность доказать что поражение от "киевлян" в чемпионате лишь случайность. "Шахтер" в этом сезоне не то чтобы победить "Динамо", даже забить в их ворота не сумел (если не учитывать матч за Суперкубок). "Горняки" имеют мотивацию доказать, что предыдущие поражения лишь случайность. Принципиальности матча добавляет и то, что Паулу Фонсека еще ни разу не смог обыграть "киевлян" в официальных встречах.

До сегодняшнего дня, "Динамо" и "Шахтер" в Кубке Украины провели между собой 13 матчей, из которых "киевляне" выиграли четыре, "горняки" - восемь, а еще один матч завершился победой Динамо в серии пенальти.

Если же брать общую статистику, то у обеих команд пока по 11 Кубков Украины. После сегодняшнего матча кто-то из грандов выйдет по этому показателю в лидеры.

Обслуживать сегодняшний матч:

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Сергей Беккер (Харьков)

"Киевляне" сыграют в синем комплекте формы, "Горняки" в оранжево-черной.

Составы команд:

Динамо: Бойко, - Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзера, - Шапаренко, Гармаш, Вербичи, Шепелев, Цыганков (к) - Беседин

Запасные: Рудько, Морозюк, Ротань, Шабанов, Цитаишвили, Алибеков, Мбокани

Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, - Степаненко, Фред, Тайсон (к), Марлос, Патрик, - Феррейра

Запасные: Шевченко, Хочолава, Додо, Дентиньо, Коваленко, Нем, Кайоде

Задерживается немного начало матча. На "Днепр - Арене" проблемы с освещением.

Стартовый свисток!

4` Спокойно начали команды, не рискуют. "Динамо" пытается контролировать игру.

5' Первый момент в матче. Исмаили пробивал головой - в руки Бойко.

8' Мяч залетел в сетку Пятова. Бурда замкнул подачу. Но боковой арбитр зафиксировал офсайд. И лайнсмен абсолютно прав. Бурда был в положении вне игры.

10' Уже второй раз ошибается Кадар. Своим пасом вывел Ферейру на ворота Бойко. В момент защитник в подкате вынес мяч.

13' "Горняки" перехватили инициативу. Зажали "киевлян" на своей половине поля. "Бело-синие" пока не могут удачно выбежать в контратаку.

19' Перешла игра в центральный круг. Команды борются за территориальное преимущество. Пока без моментов. Кадар отдал еще несколько неточных передач. И почему в основе не Шабанов?

24' И похоже, борьбу за инициативу пока выигрывает "Шахтер". "Горняки" контролируют мяч, и кружат у штрафной "динамовцев". Без серьезной опасности для владений Бойко.

28' Первая желтая в матче. Беседин получил желтую карточку за отмашку.

29' Исмаили опасно пробивал с острого угла - Бойко на месте.

31' А теперь Фреду желтая за отмашку против Беседина. Последовательный арбитр в своих решениях.

38' Лучше выглядят "горняки" в другие половине тайма. Но "Динамо" пока справляется с давлением.

40' Наконец "динамовцы" смогли завершить контратаку ударом в сторону ворот. Неточно пробил Беседин.

45' Какой момент! Степаненко ворвался в штрафную и прострелил / пробил. Мяч застрял между Бойко и устойчивой. В момент вратарь зафиксировал мяч, который медленно катился в ворота.

Перерыв! "Горняки" имели больше моментов для взятия ворот. Однако "киевляне" очень солидно выглядят в обороне. Если бы еще в контратаку выбегали увереннее. Очень интересный второй тайм нас ожидает.

Статистика первого тайма (Динамо номинальные госполари поля):

Владения мячом 42% - 58%

Удары (в створ): 3 (0) - 7 (3)

Фолы: 7 - 12

Второй тайм!

47 'ГОООЛ! Феррейра выводит горняков вперед. Нападающий в подкате замкнул прострел Бутко. 0:1

52' Почувствовали уверенность в своих силах "шахтеры". Контроюють декабря номинальные гости. Совсем бледно выглядит "Динамо" в начале тайма.

56' Какой момент запорол Беседин! Вышел один на один нападающий, но пробил прямо в Пятова.

61' ГООЛ! Ракицкий забил со штрафного метров с 35. Что ловил Бойко непонятно, мяч залетел по центру ворот. Хотя удар и был коварным, но ошибка вратаря киевлян очевидна. 0:2

63' Желтая для Кендзеры за толчок Тайсона.

68' Интрига медленно но уверенно умирает. Не понятно за счет чего "киевляне" могут отыграть два мяча. Шепелев получает желтую.

73' Ничего не получается у "бело-синих". Все потенциальные контратаки заканчиваются еще на своей половине поля. А "горняки" уверенно контролируют ход матча.

75' Неплохой момент в Вербич. Пятов не Бойко - отразил удар с близкого расстояния.

76' Наконец "киевляне" вспомнили, что уступают в счете. Полумоменты появляются у ворот Пятова.

80' Гармаш влупил Степаненко сзади по ногам. Заслуженная желтая.

82' "С разворота мимо пробивает Мбокани". Лужный с Хацкевичем синхронно разводят руками, не понимая, что же пошло не так.

84' Свою желтую получил и Степаненко. Спровоцировал небольшую потасовку. Но как для украинского "классико" команды ведут себя довольно прилично.

88' "Динамо" смирилось с поражением. Выходит на замену дебютант Цитаишвили.

"Отличились" и болельщики "киевлян". Забросали штрафную Бойко файерами.

90+1' Доигрываеют матч команды. "Одним уже не надо, а другие не могут".

Финальный свисток! "Шахтер" заслуженно победил "Динамо" и выиграл Кубок Украины.

Бывший форвард "Шахтера" Виктор Грачев точно спрогнозировал счет сегодняшнего матча.

Автор: Артем Галкин
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