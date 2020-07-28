"Шахтер" уговорил помощника Луческу не работать в "Динамо" - СМИ

Александр Спиридон работал с Мирчей Луческу 13 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" уговаривал многолетнего ассистента Мирчи Луческу Александра Спиридона не идти работать в тренерский штаб "Динамо".

Спиридон отказался в последний момент, сообщает Sport.ro.

Руководство "Шахтера" попросило Спиридона не идти в "Динамо", хотя специалист согласился быть ассистентом Луческу в киевском клубе.

По сообщения СМИ, кроме Спиридона в тренерском штабе "Динамо" должны работать Михаил Михайлов, Огнен Вукоевич и Олег Гусев.

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Александр Спиридон работал 12 лет ассистентом Мирчи Луческу в "Шахтере". Также оды сезон был ассистентом румынского тренера в российском "Зените". Последним местом работы Спиридона была сборная Молдовы.