Шесть главных задач для Луческу на посту тренера "Динамо"

Мирча Луческу улучшить результаты "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Перед новым тренером киевского "Динамо" Мирча Луческу будут стоять сразу несколько серьезных вызовов.

Трансферы Цыганкова и Миколенко. Если раньше Цыганкову приписывали интерес со стороны "Ромы", "Арсенала", то сейчас только от немецких или итальянских середняков. Причем потенциальная цена постоянно падает. Причина - нестабильность игрока, отсутствие прогресса и травмы. Луческу должен обеспечить дальнейший прогресс и развитие не только Цыганкова, но и Миколенко. Благодаря работе с румынский тренером "Динамо" должен получить минимум по 30 млн евро за каждого из футболистов.

Выход в Лигу чемпионов. Выход в группу самого престижного клубного турнира -это не только престиж, но и минимум 20-25 млн евро на счет клуба. Это серьезный финансовый толчок для развития команды. "Динамо" не играло в Лиге чемпионов уже три года. Для Игоря Суркиса это была бы серьезная помощь в содержания клуба. Кроме того, Лига чемпионов -это витрина для футболистов. Если игрок себя проявит, то его цена возрастет. Победа в УПЛ -это всего лишь прямая путевка в ЛЧ. Луческу должен вывести "Динамо" туда сделав команду чемпионом, или пройдя квалификацию.

Капиталовложения футболистов. По данным специализированного портала трансфермаркет сегодняшняя стоимость игроков "Динамо" составляет 75 млн евро. Луческу должен обеспечить увеличение этой суммы из сезона в сезон. С каждым годом стоимость игроков должен расти. Это не только касается лидеров команды Цыганкова и Миколенко, но и других футболистов.

Луческу должен показать преимущество "Динамо" над "Шахтером" в очных матчах

Победа над "Шахтером". Трудно даже вспомнить, когда последний раз "Динамо" побеждало "Шахтер" по игре, чтобы шансов у соперника не было. Так, у Сергея Реброва, Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко были победы над "горняками", но это были довольно тяжелые матчи, где киевлян получали преимущество в один мяч в упорной борьбе. Луческу должен показать преимущество "Динамо" над принципиальным соперником на поле и доказать бывшему работодателю, что в свое время он зря отказался от услуг румынского тренера.

Доверие к молодежи. В "Динамо" не имеет другого пути, как ставка на собственную молодежь. Большое внимание уделяется собственной Академии. Только те игроки, которые попадают в первую команду сразу останавливаются в своем прогресса. Луческу не только обеспечить прогресс тех игроков, что уже есть в первой команде, но и отрывать новых молодых футболистов для взрослого футбола.

Приглашение качественных игроков. За последние более 5 лет "Динамо" было не эффективным на трансферном рынке. Из всех футболистов смогли сыграть только несколько - Карлос Де Пена, Беньямин Вербич, Томаш Кендзера. Все остальные переходы завершились полным или частичным провалом. Сейчас "Динамо" тоже нужно усиливать состав, как минимум 2-3 футболистами. Луческу выбирать тех игроков, которые реально смогут сделать "Динамо" сильнее. Авторитет у него такой, что ему не удастся навязать кого-то. Румынский тренер должен сам выбрать подходящих игроков.

Мирча Луческу стал тренером "Динамо" 23 июля. Румынский тренер подписал контакт на два сезона.