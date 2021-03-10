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среда, 10 марта 2021 14:34

"Шахтер" требует убрать с "Олимпийского" портреты легенд "Динамо"

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&quot;Шахтер&quot; требует убрать с &quot;Олимпийского&quot; портреты легенд &quot;Динамо&quot;
"Шахтеру" не нравятся портреты легенд главного соперника.Фото: sport.24tv

Донецкий "Шахтер" поставил киевском "Динамо" условие убрать с фасада стадиона "Олимпийский" баннеры легенд "Динамо-1975". Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Также "Шахтер" планирует сделать на НСК "Олимпийский" 3-ю раздевалку, которая будет полностью принадлежать донецкому клубу.

Ожидается ответ от Минмолодьспорта, но источник уверен, что решение будет принято в пользу "Шахтера".

1975 года киевское "Динамо" под руководством Валерия Лобановского и Олега Базилевича впервые выиграло Кубок кубков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" и "Шахтер" поссорились из-за НСК "Олимпийский"

Донецкий клуб летом прошлого года заключил долгосрочный контракт для проведения домашних матчей на НСК, где свои домашние матчи давно играет также и "Динамо".

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