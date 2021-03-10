"Шахтер" требует убрать с "Олимпийского" портреты легенд "Динамо"

"Шахтеру" не нравятся портреты легенд главного соперника.Фото: sport.24tv

Донецкий "Шахтер" поставил киевском "Динамо" условие убрать с фасада стадиона "Олимпийский" баннеры легенд "Динамо-1975". Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Также "Шахтер" планирует сделать на НСК "Олимпийский" 3-ю раздевалку, которая будет полностью принадлежать донецкому клубу.

Ожидается ответ от Минмолодьспорта, но источник уверен, что решение будет принято в пользу "Шахтера".

1975 года киевское "Динамо" под руководством Валерия Лобановского и Олега Базилевича впервые выиграло Кубок кубков.

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Донецкий клуб летом прошлого года заключил долгосрочный контракт для проведения домашних матчей на НСК, где свои домашние матчи давно играет также и "Динамо".