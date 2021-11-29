"Шахтер" требует у "Интера" €25 млн за своего защитника

Чемпион Италии миланский "Интер" заинтересован в услугах защитника "Шахтера" 22-летнего Додо.
Донецкий клуб хочет получить за правого защитника €25 млн, сообщает Interlive.
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Наставник "нерадзурри" Симоне Индзаги разочарован игрой нидерландского латераля Дензела Дюмфриса и готов приобрести на его позицию Додо из "Шахтера".
Трансферу могут помочь хорошие отношения агента бразильца Джулиано Бертолуччи и спортивного директора "Интера" Пьеро Аузилио.
В текущем сезоне Додо провел 23 матча за "горняков", в которых отличился четырьмя ассистами.
"Шахтер" и "Интер" играли в одной группе ЛЧ. Команда Индзаги победила дома 2:0 и сыграла вничью в Киеве - 0:0.
По сообщению СМИ, интерес к Додо также проявили "Бавария", "Реал" и ПСЖ.
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