"Шахтер" требует у "Интера" €25 млн за своего защитника

Чемпион Италии миланский "Интер" заинтересован в услугах защитника "Шахтера" 22-летнего Додо.

Донецкий клуб хочет получить за правого защитника €25 млн, сообщает Interlive.

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Наставник "нерадзурри" Симоне Индзаги разочарован игрой нидерландского латераля Дензела Дюмфриса и готов приобрести на его позицию Додо из "Шахтера".

Трансферу могут помочь хорошие отношения агента бразильца Джулиано Бертолуччи и спортивного директора "Интера" Пьеро Аузилио.

В текущем сезоне Додо провел 23 матча за "горняков", в которых отличился четырьмя ассистами.

"Шахтер" и "Интер" играли в одной группе ЛЧ. Команда Индзаги победила дома 2:0 и сыграла вничью в Киеве - 0:0.

По сообщению СМИ, интерес к Додо также проявили "Бавария", "Реал" и ПСЖ.