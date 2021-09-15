"Шахтер" сыграл самый позорный матч в еврокубках

Вернидуб не раз побеждал "Шахтер". Фото: "Шериф"

Добрый вечер!

Лигочемпионские дни теперь к нам приходят дуплетом. Еще не остыли эмоции от вчерашней драматической ничьи "Динамо" с "Бенфикой", а уже "Шахтер" за полчаса выйдет на поле тираспольского стадиона чтобы сыграть матч против команды, которую все считают аутсайдером группы.

Все, но не тренер Юрий Вернидуб. После прошлогоднего вылета из еврокубков с солигорским "Шахтером", судьба подарила ему суперкомпенсацию - победу над загребским "Динамо" и выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Поэтому легкой прогулки у "Шахтера" не получится. Таких прогулок у донецкого клуба существенно уменьшилось в чемпионате Украины, а в Лиге чемпионов - тем более. "Шахтер" пока далек от своей лучшей формы, но "Шерифу" от этого точно не станет легче.

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Уже известно, в каких составах выйдут на поле команды.

"Шахтер": Пятов – Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо – Маркос Антонио, Майкон – Фернандо, Педриньо, Тете – Траоре.

Запасные: Шевченко, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Сикан.

"Шериф": Атанасиадис, Арболеда, Дуланто, Костанца, Криштиану, Траоре, Кастаньеда, Аддо, Коловос, Тилль, Якшибоев

Матч начался!

2 мин. Пытается прессинговать молдавская команда и время ей это удается.

4 мин. Неторопливо начинают матч горняки и не включают скорости совсем.

7 мин. Первый удар в нас состоялся. Коловас пробил очень далеко от ворот Пятова.

9 мин. Тете отвечает и бьет еще более неточно в район углового флажка.

13 мин. Игра, которая и так не изобиловала скоростями, рискует еще больше "успокоиться".

15 мин. ГОЛ! Прошел по флангу игрок "Шерифа", прострелил. Игроки "Шахтера" попадали, как по команде, и Адама Траоре пробил под перекладину - 1:0.

21 мин. Фернандо бросился обводить соперников и просто и легко подарил мяч.

22 мин. Опять с лета левой бил молдавский Траоре, но на этот раз выше.

26 мин. Совсем ничего не получается у дончан. Половина тайма прошла, а ни одного голевого момента не могут создать игроки "Шахтера".

31 мин. Парад падений у нас продолжается. Поле такое, что создается впечатление будто не футбол просматриваешь, а хоккей.

32 мин. А теперь наш Траоре бил почти с той позиции, что и его однофамилец, но голкипер потянул.

37 мин. Начинает шевелиться "Шахтер", но к настоящей опасности воротам "Шерифа" еще очень далеко.

41 минута прошла, а вспомнить нечего. Хоккей на поле продолжается.

43 мин. Дуланто зарабатывает горчичник за фол на Тете.

45 мин. Матвиенко бил головой после углового, но даже близко не попал. Перерыв.

46 мин. Марлос выходит на вторую половину вместо Тете, у которого игра явно не пошла.

48 мин. Опять падение. На этот раз Марлос будто на коньках прокатился. Российский комментатор с "Матча" слышит эту фамилию впервые, так называет его Марлос с ударением на последнем слоге.

51 мин. Марлос бил с 11-метровой отметки после паса с правого фланга и после рикошета мяч таки докатился до Атанасиадиса.

53 мин. Фернандо прошел пол поля и пробил выше. Ожидаемо. Вырисовыватся у нас еще один кандидат на замену.

56 мин. Коловас доигрался до травмы и Янсене вышел вместо него.

58 мин. Педриньо хорошо бил с 15 метров, но голкипер доказал, что не зря ест свой хлеб.

62 мин. ГОЛ. Доигрался "Шахтер". Янсане оставили одного на линии вратарской и он расстреливает Пятова - 2:0.

65 мин. Патрик и Мудрик меняют Маркоса Антонио и Фернандо. О чем уже было пророчество.

67 мин. Бразилец Бруно меняет узбека Яхшибоева у соперника. Вернидуб добивать собрался "Шахтер"?

69 мин. Мудрик получил мяч в штрафной, но пас не отдал.

71 мин. "Шахтер" пишет историю. Играет самый позорный матч в новейшие еврокубковые времена.

75 мин. Все острее становятся контратаки хозяев. Так и третий могут забить.

77 мин. Чуть не нырнул мяч в ворота Пятова после удара чужого Траоре.

79 мин. 4 на 2 выскочили хозяева в контратаку и только Пятов лишил дончан еще большего позора.

84 мин. Совсем ничего не получается у "Шахтера". Не расходуйте, кум, силы и спускайтесь на дно!

86 мин. Что же, в ответном матче горняки будут иметь значительно лучшее поле. Но, кажется, здесь дело не только в поле!

90 мин. Никто кроме Пятова уже никуда не спешит. Все все понимают.

Все! Сенсация в нас! Но Вернидуб в костюме по траве не катается!

В следующем туре горняки будут принимать дома "Интер", а "Шериф" поедет в Мадрид к "Реалу". Матчи состоятся 28 сентября. Пока "Шахтер" сделал весомую заявку на последнее место в группе.