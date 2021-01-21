"Шахтер" смог избежать поражения в первом матче 2021 года

В 1-м матче на турецких сборах донецкий "Шахтер" сыграл вничью с познанский "Лехом" - 1:1.

Луиш Каштру использовал 2 состава игроков в каждом из таймов. Стоит отметить возвращение Евгения Коноплянки и Виктора Корниенко, которые много пропустили из-за травм в 1-й части сезона.

1-й тайм прошел в обоюдной борьбе, но без голов. Представитель Польши был на финальной стадии подготовки, поэтому преобладал над соперником в физике.

В начале 2-го тайма "Лех" вывел вперед Филипп Мархвински. "Шахтер" отыгрался только в добавленное к матчу время. Виктор Коваленко реализовал пенальти за фол на Фернандо.

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Следующий свой матч "Шахтер" проведет 23 января против чемпиона Болгарии "Лудогорца". Начало игры - в 18:00.