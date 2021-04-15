"Шахтер" решил избавиться от Тайсона

Тайсон выступал за "Шахтер" с 2013 года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" планирует расторгнуть контракт с 33-летним Тайсоном.

Бразилец покинет донецкую команду бесплатно но не будет ждать завершения сезона, сообщает UOL.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-тренера "Шахтера" уволили в Японии

Тайсон уже подписал контракт с "Интернасионалом" на 2 года. Соглашение вступит в силу в июле 2021 года. Теперь же бразилец сможет присоединиться к своему родному клубу досрочно.

После матча 1/8 Лиги Европы против "Ромы" бразильца перевели в молодежную команду "горняков" за нежелание выходить на замену.

Тайсон выступает в Украине с 2010 года. Сначала играл за "Металлист", а в 2013 году стал игроком "Шахтера" за €16 млн. В текущем сезоне бразилец провел 15 матчей за "горняков", в которых забил 2 гола.