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вторник, 11 августа 2020 11:12

"Шахтер" разорвал контракт с бразильцем

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&quot;Шахтер&quot; разорвал контракт с бразильцем
Веллингтон Нем не смог закрепиться в "Шахтере". Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" разорвал контракт с полузащитником 28-летним Веллингтоном Немом.

Футболист согласовал с "горняками" вопрос досрочного расторжения контракта, сообщает globoesporte.globo.com

Соглашение бразильца с донецким клубом должна была действовать до лета 2021 года.

Нем ведет переговоры с бразильской "Коритибы", которая желает усилить полузащиту. Также виды на Нема имеет "Форталеза" и турецкий "Бешикташ".

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Веллингтона Нема перебрался в "Шахтер" летом 2013 года за 9 млн евро. Но так и не смог стать основным футболистом в составе "горняков".

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