"Шахтер" разорвал контракт с бразильцем

Донецкий "Шахтер" разорвал контракт с полузащитником 28-летним Веллингтоном Немом.
Футболист согласовал с "горняками" вопрос досрочного расторжения контракта, сообщает globoesporte.globo.com
Соглашение бразильца с донецким клубом должна была действовать до лета 2021 года.
Нем ведет переговоры с бразильской "Коритибы", которая желает усилить полузащиту. Также виды на Нема имеет "Форталеза" и турецкий "Бешикташ".
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Веллингтона Нема перебрался в "Шахтер" летом 2013 года за 9 млн евро. Но так и не смог стать основным футболистом в составе "горняков".
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