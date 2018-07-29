"Шахтер" разгромил "Арсенал" и другие результаты 2-го тура УПЛ

Тайсон забил мяч и отдал две голевые передачи в матче с киевлянами. Фото: ФК "Шахтер"

В воскресенье, 29 июля, состоялись заключительные матчи 2-го тура чемпионата Украины по футболу. "Шахтер" встретился с киевским "Арсеналом". Поединок прошел в Харькове на стадионе "Металлист".

"Горняки" обеспечили результат еще до перерыва. Быстрый мяч провел экс-динамовец Жуниор Мораес, которому ассистировал Тайсон. Во втором голе приняли участие исключительно бразильцы: новичок Майкон отпасовал на Тайсона, который в касание вывел Фернандо на ворота и тот прицельно пробил в дальний угол.

Третий мяч в активе лучшего игрока матча Тайсона, который забил после розыгрыша углового. На этот раз ассистировал Алан Патрик.

"Шахтер" - "Арсенал-Киев" 3:0

Голы: Мораес, 10, Фернандо, 32, Тайсон, 37

"Шахтер": Пятов, Бутко, Матвиенко, Хочолава, Данченко, Марлос, Майкон, Тайсон (Тотовицкий, 63), Алан Патрик (Степаненко, 66), Фернандо (Сиприано, 71), Мораес

"Арсенал-Киев": Ситало, Домбровский (Ориховский, 71), Дубинчак, Пирис, Доронин (Семенюк, 59), Нгейитала, Евтоски, Николич, Бушман (Черненко, 84, Елич, Баланюк

Предупреждения: Елич, 17, Евтоски, 49, Николич, 78

Все результаты 2-го тура УПЛ:

"Александрия" - "Заря" 1:0 (Банада, 85)

"Львов" - "Динамо" 0:1 (Русин, 90+2)

"Олимпик" - "Ворскла" 1:0 (Балашов, 51)

"Карпаты" - "Черноморец" 1:0 (Швед, 16)

"Шахтер" - "Арсенал-Киев" 3:0 (Мораес, 10, Фернандо, 32, Тайсон, 37)

"Мариуполь" - "Десна" 1:4 (Вакула, 68 - Хлебас, 3, 22, Филиппов, 59, 78)

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После двух туров очки не потеряли "Шахтер", "Динамо" и "Александрия".