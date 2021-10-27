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"Шахтер" разбил в Одессе "Черноморец"

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&quot;Шахтер&quot; разбил в Одессе &quot;Черноморец&quot;
В первом тайме "Шахтер" не заслужил на забитый гол. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" обыграл в Одессе в матче 1\8 финала Кубка Украины местный "Черноморец" со счетом - 3:0. Отличились Фернандо, Маркос Антонио и Дентиньо.

Игра далась нелегко для победителя. До 65 минуты сохранялся ничейный счет в игре, где донецкая команда создала один голевой момент, который не сумел реализовать Георгий Судаков. "Черноморец" пытался сыграть в стиле "Ворсклы" агрессивно и смело, но получалось гораздо хуже.

Горняки переломили ход встречи только с выходом на поле крайних защитников Додо и Исмаили. Де Дзерби не дождался остроты от Корниенко и Конопли и выпустил на поле своих главных звезд. В конце концов, именно с флангов пришли первые два гола.

Третий мяч — полная заслуга двух игроков — Мудрика и Дентиньо. Михаил красиво убрал на фланге защитника и отдал на бразильца. Гроза "Реала" сыграл по-футбольному совершенно, убрав двумя прикосновениями защитника, а третьим элегантно переправив мяч в сетку.

Матч был показательным в противостоянии двух талантов – Мудрика и Цитаишвили. Георгий часто передерживал мяч, старался сыграть эффектно. Мудрик уже перерос эту стадию и эффективно сыграл. В результате на его счету голевой пас и опасный удар с острого угла. Еще несколько раз талант "Шахтера" убегал на высокой скорости от защиты соперника.

Во второй половине этого матча было заметно, что "Шахтер" оправился от разгрома, который совершил ему "Реал". На самом ли деле это соответствует истине — узнаем через неделю в Мадриде.

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"Шахтер" вышел в четвертьфинал вместе с киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой". Полтавчане обыграли на выезде "Верес", а киевляне оказались сильнее "Мариуполя".

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Дата
27
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