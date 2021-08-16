"Шахтер" проиграл "Монако" по итогам двух встреч

В следующем после проигрыша "Монако" году "Шахтер" взял Кубок СССР. Фото: РАТАУ

Сегодня донецкий "Шахтер" в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с французским "Монако". Команды уже играли между собой в 1\32 розыгрыша Кубка УЕФА осенью 1979 года.

Первый матч состоялся в Донецке. Гости лучше выглядели в первом тайме и имели две 100% возможности открыть счет. Горняки, которые той осенью боролись за первое чемпионство в СССР, пришли в себя только во втором тайме. Михаил Соколовский забил два очень хорошие мячи в ворота Жана-Люка Эттори - будущего вратаря сборной Франции. Советский комментатор все время подчеркивал, что рост Эттори - 173 сантиметра и таких низкорослых голкиперов он еще не видел.

Оба гола Соколовского оказались очень красивыми. Сначала он на 48-ой минуте он получил пас с правого фланга и смачно пробил с левой - 1:0.

А на 71-ой минуте "Шахтер" получил право на штрафной. Соколовский изо всех сил пробил правой ногой и попал в самую девятку - 2:0.

К сожалению, дончане рано расслабились и на 80-ой минуте пропустили гол, потеряв в центре штрафной Пети - 2:1.

Много лет спустя российский комментатор говорил, что дончане ошиблись при создании искусственного офсайда. Однако в те времена искусственное положение вне игры еще не научились создавать. Впервые этот прием показал советским болельщикам бельгийский "Стандард" в матче с тбилисским "Динамо" полуфинале Кубка кубков 1982 года. Грузины проиграли оба матча по - 0:1 и попадали в искусственный офсайд раз двадцать.



В ответном матче "Шахтер" продержался первый тайм, а во втором пропустил дважды - 0:2 и выбыл из турнира.

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На пути к сегодняшней встрече команд "Шахтер" дважды обыграл бельгийский "Генк" 2:1 и 2:1. "Монако" тоже дважды одолел пражскую "Спарту", ​​но более убедительно: 2:0 в Праге и 3:1 в Монако. Последние матчи в национальных чемпионатах команды провели так: "Шахтёр" дома обыграл "Металлист-1925" - 2:0, а "Монако" на выезде уступил "Лорьяну" - 0:1.