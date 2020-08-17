"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы

"Шахтер" в третий раз сыграет в полуфинале Лиги Европы. Фото Рейтер

Добрый вечер!

Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет свой третий еврокубковый полуфинал. В 2009 горняки победили киевское "Динамо" в тогда еще Кубке УЕФА. А в 2016 году уступили испанской "Севилье" в Лиге Европы.

И вот - миланский "Интернационале". Это будет второе свидание команд. Первую очную встречу легко выиграли "интеристы".

Даже сейчас Донецк не является фаворитом. Особенно страшно за оборону, которая будет искать ходы против пары нападающих Лукаку - Мартинес. Однако у дончан есть свои козыри - бразильцы Тайсон и Марлос на флангах атаки. Итальянцам будет трудно сдержать их именно в этой зоне.

Сможет ли нападение "Шахтера" обыграть защиту и голкипера "Интера"? Кто выйдет в финал? Ответ узнаем через два часа.

Команды уже объявили стартовые составы:

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик – Марлос, Тайсон – Мораес

Запасные: Трубин, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Бондарь, Фернандо

"Интер": Ханданович – Д'Амброизо, Годин, де Врей, Бастони, Янг – Брозович, Барелла, Гальярдини – Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Санчес, Мозес, Сенси, Раноккья, Борха, Эрикссен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриньяр, Кандрева

В "Шахтере" по сравнению с матчем против "Базеля" одно изменение. Вместо Бондаря в центр защиты вышел Хочолава.

Игра года для "Шахтера" началась!

3 мин. Волнуются горняки и бессмысленно теряют мяч.

5 мин. Жесткий прессинг применяют итальянцы и отбирают мяч у дончан. Так они будут играть весь матч.

8 мин. Никак не могут вырваться из-под миланского прессинга "шахтеры".

11 мин. Пока сценарий один и тот же: "Шахтер" на своей половине пытается вырваться из-под прессинга, затем отдает безадресную передачу, мяч перехватывают интеристы и упираются в насыщенную оборону горняков.

15 мин. Осторожно играют соперники. Боятся малейшего риска.

18 мин. ГОЛ. "Интер". Пятов привез. Выбил абы куда, Варела подхватил, отдал на Мартинеса, а тот головой с трех метров расстрелов ворота - 0:1 в пользу итальянцев.

22 мин Полтайма прошло, а "Шахтер" - никакой. Ни одного удара, никакой опасности.

25 мин. Никогда еще не видел такого беспомощного "Шахтера". Упираются в стену дончане.

27 мин. В офсайд забежал Мартинес. Если бы не он, был бы еще один голевой момент у соперника.

29 мин. Комментатор говорит, что "Шахтер" очень долго держит мяч на своей половине поля. Он вообще только там и может его держать. Впереди мгновенно отбирают.

30 мин. Первый удар "Шахтера". Справа прорвался Додо и отдал на Мораеса, но тому пробить сильно и точно не дали.

33 мин. Вот мы и увидели, чего стоят бразильцы "Шахтера" против высококлассной команды. Пошли пасы в аут и в недодачу.

36 мин. Сердится и нервничает Каштру. Пока его команда - образец беспомощности.

40 мин. Пытаются вырваться из-под прессинга "шахтеры". Все однообразно и неудачно.

40 хв. Намагаються вирватися з-під пресингу "шахтарі". Все одноманітно й невдало.

43 мин. Две минуты возили бразильцы оборону "Интера", а завершающий удар Маркоса Антонио пришелся чуть выше ворот. Жаль.

Все. Первый тайм окончен. Пессимистически все пока.

Возобновилась игра.

48 мин. В руку попал Бастони своему партнеру. Но пенальти судья не дал. В ответной атаке Мартинес пытался перебросить Пятова, но Андрей дотянулся. Веселее становится игра.

51 мин. В три касания провел атаку "Интер", но Лукаку не попал в дальний угол.

55 мин. Очевидные козыри "Шахтера" - Марлос и Тайсон сегодня только тормозят атаку и не создают никакой остроты.

58 мин. Тайсону выписал польский судья желтую карточку. А тем временем вместо Патрика вышел Соломон.

60 мин. Удивительно, как "Интер" пропустил в Италии 28 мячей. Похоже, сегодня он не пропустит ни одного. И шанса не даст.

62 мин. Подарил "Интер" шанс Мораесу! Тот бил с 5 метров головой, но просто попал в Хандановича. Словенец, даже не успел удивиться.

63 мин. ГОЛ. Все, сливайте воду - 2:0. Д'Амброзио головой после углового расставляет все точки. Матвиенко проспал.

69 мин. А "Шахтер" ответил .... А, собственно, "Шахтер" ничем не ответил. Ничего не создал, не ударил.

72 мин. Лукаку едва не забил третий. "Шахтер" теперь чувствует себя в роли "Базеля" или "Вольфсбурга". Кому что нравится.

73 мин. ГОЛ. Степаненко запрессинговали, отобрали и вывели Мартинеса один на один с Пятовым - 3:0. Не тратьте, кум, силы и спускайтесь на дно!

78 мин. ГОЛ. Коноплянка, вышедший на замену, совершил впечатляющий к своим воротам и отдал на Мартинеса. Тот отпасовал на Лукаку и разгром приобретает очертания Аргентины в матче с Ямайкой.

81 мин. Пошли замены у "Интера". Эриксен вместо Мартинеса.

84 мин. ГОЛ. А вот и Аргентина - Ямайка. Лукаку легко убежал от Хочолавы - 5:0.

87 мин. Эспозито, вышедший на замену забивает шестой, но Хочолаву, который никого не может удержать, спасает офсайд у юного итальянца.

Все, "Шахтер" проиграл с позором - 0:5.

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В финале, 21 августа, встретятся "Севилья" и "Интер".