"Шахтер" потерял лидера

Педриньо сразу стал ведущим игроком "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Один из лидеров "Шахтера" 24-летний Педриньо пропустит три ближайшие недели.

Ведущий игрок "Шахтера" получил травму в матче предыдущего тура чемпионата Украины против "Ворсклы".

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"Алан Патрик и Тарас Степаненко в строю, хоть и не поехали в Одессу. Также рассчитываем на Николая Матвиенко, Марлона и Валерия Бондаря.

А вот Педриньо выбыл на три недели из-за травмы. Мне очень жаль. Игрок "Ворсклы" даже не получил желтую карточку за фол, из-за которого Педриньо пропустит три недели", – рассказал тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в комментарии телеканала "Футбол".

Педриньо перебрался в "Шахтер" из "Бенфики" за €18 млн и сразу стал ведущим игроком команды. В последнем матче "Шахтер" разгромил "Черноморец" в рамках Кубка Украины. 30 октября команда Де Дзерби будет играть против "Десны", а через четыре дня будет гостить у "Реала".