"Шахтер" потерпел весомую потерю перед матчем против "Динамо" Загреб

Коноплянка не поможет "горнякам" в Хорватии ". Фото: ФК" Шахтер "

Донецкий "Шахтер" отправился в Загреб на матч Лиги чемпионов против местного "Динамо". Тренер "горняков" Луиш Каштру взял с собой 20 футболистов, сообщает "Спортарена ".

В списке отсутствуют травмированные вингеры Евгений Коноплянка и Манор Соломон, а также нападающий Андрей Борячук, которому португалец предпочел 18-летнего Даниила Сикана.

Коноплянка получил травму бедра в матче Кубка Украины против киевского "Динамо". За неделю так и не смог восстановиться. В те же же игре получили повреждения и покинули поле Марлос и Кривцов, но оба футболиста полетели в Хорватию.

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"Шахтер" сыграет против "Динамо" в Загребе в среду, 6 ноября. В активе команд по 4 очка, "Манчестер Сити" лидирует с 9 очками, "Аталанта" проиграла все матчи.