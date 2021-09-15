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среда, 15 сентября 2021 12:17

"Шахтер" поселился в гостинице со скандальным названием

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&quot;Шахтер&quot; поселился в гостинице со скандальным названием
"Шахтер" будет жить в отеле с не очень милозвучным названием. Фото: map.propmr

Тренер молдовского "Шерифа" Юрий Вернидуб назвал гостиницу, в которой остановился донецкий "Шахтер" накануне матча команд в Лиге чемпионов.

"Насколько я знаю, они будут жить в гостинице "Россия". С утра "Шахтер" делал разбежку. Договорились с клубом, чтобы им предоставили поле с утра", - сказал Вернидуб.

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Матч "Шериф" - "Шахтер" состоится сегодня в 19:45. Кроме этих команд в группе выступают "Интер" из Милана и мадридский "Реал". В прошлом году "Шахтер" дважды обыгрывал мадридцев.

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Дата
15
сентября

Как "Шахтер" победил "Шериф"

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